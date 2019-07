Ue: Zingaretti su nomine, errore clamoroso sì Salvini a rigorista Von der Leyen

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, commenta in una nota le nuove nomine Ue: "Salvini ha detto no a Timmermans che voleva un’Europa del lavoro, della crescita e dello sviluppo sostenibile. Ora hanno scelto Von der Leyen, simbolo del rigore e della continuità. Un errore clamoroso - sottolinea -. I sovranisti si dimostrano forti in Italia e deboli in Europa. Complimenti, un altro capolavoro di faziosità che produce danni per l'Italia". (Com)