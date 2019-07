Ue: Tusk "molto soddisfatto", “scelta perfetta parità genere”

- Il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, è “molto soddisfatto” per i nomi proposti dai 28 capi di Stato e di governo ai vertici delle istituzioni europee: il premier belga Chales Michel come nuovo presidente del Consiglio europeo, il ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante alla politica estera e di sicurezza, la Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea (Bce). "Abbiamo concordato il pacchetto prima della prima sessione del Parlamento europeo. Cinque anni fa ho avuto bisogno di tre mesi per decidere, anche con voti contrari. Questa volta, tre giorni e nessuno contrario. Anche se la Germania si è astenuta sulla presidenza della Commissione a causa la coalizione di governo, ma Angela Merkel ha sostenuto l'intero pacchetto. Abbiamo scelto due donne e due uomini per le quattro posizioni principali: una perfetta parità di genere. Sono molto soddisfatto", ha detto. "Abbiamo proposto Ursula Van der Leyen alla presidenza della Commissione europea e Christine Lagarde per la presidenza della Banca centrale europea (Bce). Abbiamo scelto Michel come presidente del Consiglio europeo e dell'Eurosummit e Josep Borrell Fontelles come l'Alto rappresentante alla politica estera e di sicurezza. Ora è il Parlamento europeo che dovrà votare. Se sarà eletta, Von der Leyen sarà la prima donna presidente della Commissione europea", ha spiegato. "Il Consiglio europeo ha preso atto della volontà di Ursula Van der Leyen di nominare come primi vicepresidenti della Commissione Frans Timmermans e Margrethe Vestager", ha aggiunto. (Beb)