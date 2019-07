Roma: Bordoni (FI) su operatori aggrediti, sbagliato sfogare malcontento su Ama, responsabili sotto occhi di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non devono essere gli operatori dell'Ama il bersaglio dell'esasperazione dei romani. La gestione rifiuti nella capitale è ormai a un passo dall'apocalisse, ma non è l'azienda municipalizzata che deve pagarne i malcontenti. La sindaca Raggi continua con i suoi tour e le sue battaglie, come le piste ciclabili, e lascia la sua città devastata dall'immondizia. Non esiste un piano e nemmeno una strategia per far fronte a questa emerndenza che rischia di diventare anche sanitaria. E' la Raggi a doversi dimettere, almeno per recuperare un po' di dignità". Così in una nota Davide Bordoni consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia. (Com)