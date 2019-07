Roma: Sammarco (FI), capiamo frustrazione cittadini ma colpa non è di Ama, Raggi riconosca suo fallimento

- "Siamo vicini al personale Ama che è stato aggredito e sommerso di insulti nella sede della municipalizzata. Capiamo perfettamente la frustrazione dei romani che vedono ridotta la loro splendida città a una discarica a cielo aperto e vedono a rischio la loro salute e quella dei loro figli. Non è colpa di operatori e dipendenti Ama però. La responsabilità è tutta della sindaca. Virginia Raggi per una volta riconosca di aver fallito e restituisca le chiavi della città". Così in una nota Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di Forza Italia, ha commentato l'aggressione ad alcuni operatori denunciata oggi dalla presidente di Ama. (Com)