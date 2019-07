Kosovo: governo apre provvisoriamente negozi al dettaglio nel nord del paese (2)

- Ieri la premier della Serbia, Ana Brnabic, ha sottolineato che i negozi chiusi in segno di protesta nel nord del Kosovo sono una conseguenza dei dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe. Brnabic ha così commentato la protesta di ieri che ha portato alla chiusura di tutti gli esercizi commerciali nel settentrione del Kosovo. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rts", Brnabic ha detto che "da 7 mesi" Belgrado avverte sulle possibili conseguenze delle tasse del 100 per cento introdotte dalle autorità di Pristina sulle merci di provenienza serba e bosniaca. Tali avvertimenti, a suo avviso, "purtroppo" non sono stati presi seriamente dalla comunità internazionale. (segue) (Kop)