Costa d'Avorio: economia crescerà del 7,5 per cento nel 2019 (2)

- Il progetto dovrebbe beneficiare ad oltre 1,2 milioni di persone in 12 città secondarie della Costa d'Avorio. Di recente, infine, i vertici dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa) hanno stabilito che il portafoglio destinato quest’anno alla Costa d’Avorio sarà di 65 miliardi di franchi Cfa (oltre 111,9 milioni di dollari), da incanalare in 35 programmi e progetti. L’annuncio è stato dato ad Abidjan dal rappresentante residente dell'istituzione in Costa d'Avorio, Jean Gustave Sanon, come parte delle celebrazioni per il 25mo anniversario dell'istituzione subregionale. "Negli ultimi 25 anni, la Costa d’Avorio ha raggiunto notevoli risultati economici", ha detto Sanon, citando l'attuazione di riforme settoriali che hanno promosso la crescita del paese. Oggi il paese detiene il 34,6 per cento del prodotto interno lordo (Pil) totale dell'Unione. (Res)