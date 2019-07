Rai: Capitanio (Lega), interrogazione per capire criteri nomina Sabbah

- Massimiliano Capitanio, segretario della Lega della commissione Vigilanza Rai, si chiede in una nota: "Quali sono stati i criteri di scelta del Consiglio di amministrazione Rai per la nomina a vicedirettore di Rai Parlamento di Iman Sabbah? La direzione generale della Giustizia civile è stata chiara: la Sabbah non ha i titoli per ricoprire tale ruolo. Quali meriti professionali hanno convinto il Consiglio di amministrazione a scegliere lei e non altri profili di giornalisti, regolarmente iscritti e preparati? Per questo motivo - spiega - nei prossimi giorni presenterò un'interrogazione per capire le ragioni della scelta del Consiglio di amministrazione e se prima di arrivare a tale decisione sia stato un confronto con l'Ordine dei giornalisti. La nomina a vicedirettore di Rai Parlamento, come di tutte le altre cariche di responsabilità, dovrebbe seguire - conclude - un iter volto a premiare professionalità, titoli e requisiti in un'ottica meritocratica e non affidarsi criteri decisamente soggettivi e discutibili". (Com)