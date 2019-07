Rifiuti Roma: Valeriani, emergenza causata da Ama, Comune risolva

- "In questi anni la Regione ha sempre garantito la massima attenzione e una leale collaborazione istituzionale verso Roma Capitale, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per aiutare l’Ama nelle ripetute criticità relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Attualmente il problema maggiore che sta attraversando l’azienda municipalizzata riguarda la raccolta dei rifiuti urbani, legato a difficoltà organizzative della società, oltre alla carenza di stazioni di trasferenza e punti di trasbordo". Lo dichiara in una nota l'assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani. "In questi giorni è in servizio solo il 58 per cento della flotta mezzi dell’Ama per la raccolta dei rifiuti - aggiunge Valeriani -, mentre molte operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti non vengono effettuate di domenica. Una inefficienza organizzativa e gestionale, evidenziata anche dai nuovi vertici dell’azienda, che nel corso del tempo ha creato numerose criticità, fino a diventare situazioni di emergenza. Il sistema impiantistico nel Lazio, invece, ha tenuto grazie a un grande senso di responsabilità di tutti e al lavoro di coordinamento svolto dagli uffici regionali. Non c’è un problema per il conferimento dei rifiuti negli impianti di lavorazione: l’emergenza riguarda soprattutto la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti prima del loro trasferimento nei centri di trattamento". (segue) (Com)