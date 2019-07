Rifiuti Roma: Valeriani, emergenza causata da Ama, Comune risolva (2)

- "In queste ore, infatti, gli impianti del Lazio - continua l'assessore Valeriani - hanno fornito la disponibilità a ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti da parte dell’Ama, mentre la direzione regionale competente è già al lavoro per trovare una soluzione ai rifiuti di Roma che dal 31 luglio non potranno più essere trasferiti in Abruzzo perché è già stata raggiunta la quota di 70.000 tonnellate prevista dall’accordo. La Regione non ha ricevuto, invece, alcuna richiesta di attivare nuove intese con altre regioni italiane o estere per il conferimento dei rifiuti capitolini. Un conto è affrontare le emergenze, però, un altro è renderle permanenti perché Roma non ha una politica di gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata è bloccata al 44,3 per cento da sei mesi, la raccolta porta a porta è ferma da un anno al 33 per cento delle utenze, in tre anni non è stato progettato un solo impianto, la metà della flotta mezzi Ama è fuori uso, il personale è costretto a lavorare in condizioni difficili. Una serie di cause riconducibili solo all’operato dell’amministrazione capitolina e alle sue scelte che hanno gettato la città nel caos rifiuti. Più che gridare al complotto e chiedere ordinanze che dovrebbero essere una prerogativa del sindaco di Roma, siamo davanti - conclude l'assessore - alla dimostrazione di un fallimento politico e gestionale dell’amministrazione Raggi". (Com)