Minori: M5s a Zingaretti, su vicenda Reggio Emilia se ci sei batti un colpo

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma che "mentre il segretario Pd Nicola Zingaretti ancora tace sulle responsabilità politiche legate allo scandalo dei bambini in affido e sull'inchiesta 'Angeli e Demoni', che vede agli arresti domiciliari il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti, oggi altri due ex sindaci Pd vengono coinvolti con l'accusa di abuso d'ufficio. Si tratta di Paolo Colli, già primo cittadino di Montecchio, e Paolo Burani ex sindaco di Cavriago. Sarà la giustizia a dire chi è colpevole o no, e ci sono vari livelli di responsabilità penale. Ma dalle carte emergono chiaramente le responsabilità politiche degli amministratori Pd nel dare copertura 'politica' a quello che si configurerebbe come un sistema infernale ai danni di bambini e famiglie. In primo luogo quelle del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti", continua il post, "accusato testualmente dagli inquirenti di coprire politicamente le attività degli altri indagati e per far questo avrebbe violato le leggi dello Stato erogando contributi indebiti attraverso debiti fuori bilancio. A pagina 262 dell'ordinanza si legge testuale: 'Si desume dell'indagato Carletti che risulta essersi reso responsabile di episodi che costituiscono un espressivo indice del suo modo di essere e comportarsi, evidente la sua copertura politica continuativa e sistematica alla attività degli altri indagati, visto il suo rilevante ruolo di assessore con delega alle politiche sociali della Unione comuni Val d'Enza. Si sottolinea la essenzialità del suo contributo e quindi di alta capacità criminale del medesimo, tenuto conto che ha ripetutamente consentito le spese in esecuzione degli abusi d'ufficio con erogazione di contributi indebiti attraverso l'assunzione di debiti fuori bilancio'". (segue) (Rin)