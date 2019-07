Minori: M5s a Zingaretti, su vicenda Reggio Emilia se ci sei batti un colpo (2)

- Il post osserva che "Carletti è innocente fino al terzo grado di giudizio, ma politicamente è già condannato e responsabile per non saper fare bene il suo lavoro di sindaco e assessore ai servizi sociali dell'Unione Val d'Enza. Avrebbe dovuto, in qualità di amministratore e funzionario pubblico, controllare bene e vigilare sull'attività di tutti gli operatori oggi coinvolti, prima di sponsorizzare politicamente gli stessi con tanta insistenza in ogni sede. Anche in sede parlamentare come in occasione dell'audizione parlamentare del 2016 promossa dal deputato Pd Vanna Iori. Altro che 'complotti' e difese da parte del Pd di Reggio Emilia, che ha solidarizzato politicamente con il sindaco di Bibbiano, ma non ha speso una sola parola a favore dei bambini e le famiglie colpite. Solo per questo, politicamente Carletti dovrebbe dimettersi. Zingaretti", conclude il post, "se ci sei batti un colpo". (Rin)