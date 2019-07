Rifiuti Roma: Astorre (Pd), Raggi ha gettato amore per la città nei cassonetti

- "I nuovi vertici di Ama nominati dalla sindaca di Roma Capitale contraddicono in pieno la linea di Virginia Raggi". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alle dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi. "Il Campidoglio dovrebbe innanzitutto rispettare la città e i romani e ringraziare, con umiltà e assumendosi la responsabilità di governo, non solo la Regione Lazio ma tutti gli enti locali che stanno dimostrando al di là delle appartenenze politiche, quel rispetto e quell'amore per la Capitale dì'Italia che in Campidoglio da tempo hanno gettato nei cassonetti". (Com)