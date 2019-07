Cultura: Basilica natività di Betlemme rimossa da lista siti in pericolo dell'Unesco

- La Basilica della natività di Betlemme è stata rimossa dalla lista dei siti culturali in pericolo dell'Unesco dopo i lavori di ristrutturazione. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Unesco, diffuso in occasione dell'incontro a Baku, che ha preso il via il 30 giugno e si concluderà il 10 luglio. Il sito si erge sul luogo dove cristiani ed ebrei credono che sia nato Gesù. La Basilica è stata inserita nel patrimonio mondiale nell'Unesco nel 2012 e immediatamente considerata un sito in pericolo. (Res)