Brasile: archiviata indagine su presunta frode nell'elezione del presidente del Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del secondo scrutinio fu eletto Alcolumbre. Il presidente della commissione di vigilanza del Senato, Roberto Rocha, ha coordinato il gruppo di investigatori che ha analizzato le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza e da quelle di "Senato Tv". In un documento pubblicato nel quotidiano del Senato Rocha conclude che "dall'analisi delle immagini televisive e delle telecamere di sicurezza non è stato possibile definire con precisione il momento in cui si è verificata la presunta frode, né identificare le persone coinvolte". "Le immagini sono inconcludenti per determinare, con certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, la paternità e l'animus del gesto ", afferma il presidente della commissione di vigilanza. Nel documento Roccia afferma che la scheda in più trovata nell'urna possa essere frutto di un errore. "La comparsa di un voto in più, in mezzo a una sessione tumultuosa, potrebbe essere il risultato di errori, e non necessariamente un dolo", afferma. (Brb)