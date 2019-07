Umbria: incontro tra il sindaco di Perugia Romizi e il difensore civico regionale Pecorari

- “Sarebbe certamente auspicabile la possibilità di estendere anche al Comune di Perugia le competenze del difensore civico regionale, mediante una apposita convenzione, così come previsto dalla legge regionale che ha istituito questa figura di garanzia”. Questo l’esito dell’incontro, svoltosi questa mattina, tra il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e il difensore civico regionale, Marcello Pecorari. Nel corso del colloquio, ha riferito il difensore civico regionale, “il sindaco Romizi ha manifestato interesse per l’attività del difensore civico, ritenendo che le funzioni a lui attribuite possano servire ad avvicinare i cittadini all’Amministrazione e a garantire una soluzione non giurisdizionale di problematiche che coinvolgono gli enti pubblici. Sin da ora sindaco e difensore civico hanno ritenuto di attivare un canale di confronto diretto per garantire ai cittadini una risposta immediata alle loro richieste”. La legge regionale n.30/2207 prevede che l'intervento del difensore civico possa riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti. (segue) (Ren)