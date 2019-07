Ue: Berlusconi su nomine, metodo "contrasto" in trattativa isola Italia

- Il presidente ed europarlamentare di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in tema di nomine Ue, informa su Facebook: "Stiamo cercando di ottenere per l’Italia un Commissario europeo con deleghe importanti, che possa difendere gli interessi degli italiani. Purtroppo - aggiunge - il nostro Paese con questo anno di governo si è isolato dall'Europa. Vorrei che prendessero coscienza del fatto che le trattative per contare si fanno in un certo modo. Quello che abbiamo portato sempre avanti noi: della diplomazia, della stima, dell'amicizia e non quello del contrasto". (Rin)