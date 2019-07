Scuola: Campidoglio, al via gara per manutenzione ordinaria di palestre e campi all'aperto

- Roma Capitale procede con lo stanziamento di fondi per la manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all'aperto utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. Lo rende noto il Campidoglio. Tali interventi sono stati individuati al fine di garantire la conservazione, l'efficienza, la fruibilità delle strutture sportive scolastiche, compatibilmente con le risorse assegnate, e per adeguare alle normative vigenti, per il raggiungimento dei necessari standard di sicurezza e prestazionali, le pavimentazioni sportive e le attrezzature basket e volley per i campi esterni, e da volley-minivolley per le palestre. A seguito di un censimento delle palestre afferenti alle scuole nei diversi Municipi, promosso dalla X commissione capitolina permanente Sport, benessere e qualità della vita, svolto con lo scopo di evidenziare quali tra queste fossero in stato manutentivo non adeguato, sono stati individuati come maggiormente efficaci gli interventi nei Municipi II – IV – VIII – IX – X – XI – XII – XIV per i quali saranno effettuati lavori per almeno una palestra per Municipio. (segue) (Com)