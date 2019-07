Scuola: Campidoglio, al via gara per manutenzione ordinaria di palestre e campi all'aperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stante la rilevanza degli interventi e la disponibilità delle risorse, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, si dà avvio immediato alle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'indizione di una gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – con invito ad offrire rivolto a quaranta operatori economici aventi sede operativa nel Lazio - per l'affidamento dei lavori, con fondi relativi all'anno 2019, per una spesa complessiva di 520mila euro. "Per garantire la massima sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi di Roma Capitale è stato effettuato un censimento volto ad individuare le strutture che presentassero necessità di interventi più tempestivi e abbiamo pertanto dato avvio, sulla base di quanto previsto dal Codice dei contratti, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, iter che garantisce una maggiore velocità e azione. Presto le palestre individuate potranno godere, a beneficio dei cittadini, di interventi mirati di riqualificazione" ha dichiarato l'Assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia. Maggiori informazioni sul portale di Roma Capitale alla sezione "news" del dipartimento Sport. (Com)