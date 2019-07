Rifiuti Roma: Tripodi-Orlando (Lega), Raggi e Zingaretti si facciano da parte, servono termovalorizzatori ultima generazione

- "Nicola Zingaretti e Virginia Raggi si facciano da parte, sull'emergenza rifiuti, si è giunti ormai ad un punto di non ritorno: dal rischio sanitario cui sono esposti i cittadini all'esborso assurdo rispetto al servizio offerto ai romani, costretti a pagare il trasferimento dei rifiuti altrove a causa dell'irresponsabilità istituzionale". Così in una nota congiunta i capigruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio e in campidoglio Orlando Tripodi e Maurizio Politi. "Gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono necessari, pertanto - aggiungono i consiglieri della Lega - bisogna terminare la caccia dei termovalorizzatori in altre Regioni e in altri Paesi! Dunque, sì ai termovalorizzatori di ultima generazione e basta con lo scaricabarile istituzionale. Sia Raggi che Zingaretti, impegnato h24 sul rilancio del Pd, sono stati eletti per governare assumendosi le proprie responsabilità. Da diversi anni Roma e l'intera regione sono state esposte ad un'intollerabile figuraccia mondiale grazie al piano regionale dei rifiuti fermo al 2012, alla chiusura della discarica di Malagrotta senza un'alternativa, su diktat del Pd in campidoglio e dell'ex presidente di Ama Daniele Fortini che è diventato oggi il guru di Zingaretti, e alla mancata realizzazione degli impianti per chiudere il ciclo negli Ato. I rifiuti arriverebbero fino ai tetti senza l'aiuto vitale delle province, i cui cittadini e amministratori sono giustamente infuriati. Una situazione - concludono - alla quale va posta la parola fine una volta per tutte''. (Com)