Ucraina: presidente Zelensky incontra a Toronto ministro Esteri canadese Freeland

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland a Toronto. Lo rende noto il servizio stampa della presidenza ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Il capo dello Stato ha ringraziato il Canada per il costante ed esteso sostegno dimostrato all’Ucraina a livello bilaterale e nei formati di cooperazione multilaterale, in particolare il G7 e le Nazioni Unite”, si legge nella nota. Zelensky e Freeland hanno in particolare sottolineato l’importanza del consolidare “una coalizione internazionale per contrastare l’aggressione russa”. Il presidente ucraino ha poi ribadito l’intenzione di Kiev di mantenere saldo il percorso di integrazione verso l’Unione europea e la Nato. (Res)