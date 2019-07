Farnesina: sottosegretario Esteri Merlo partecipa a cerimonia posa targa per Mirko Tremaglia

- Questa mattina al ministero degli Esteri, nella sala del Comitato di presidenza del Cgie, si è svolta una cerimonia per la posa di una targa in memoria di Mirko Tremaglia, primo e unico ministro degli Italiani nel mondo della storia repubblicana e fondatore del Ctim, il Comitato tricolore per gli italiani nel mondo. Come riferisce una nota, la cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Maie–Movimento associativo italiani all'estero, il quale durante il suo intervento ha ricordato che Tremaglia "diceva che bisognava fare una lista di italiani all'estero". Ebbene, "noi l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto quello che diceva Tremaglia". (segue) (Com)