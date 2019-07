Farnesina: sottosegretario Esteri Merlo partecipa a cerimonia posa targa per Mirko Tremaglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel parlamento italiano, e in questa legislatura anche nel governo, è presente una forza politica che si chiama Movimento associativo italiani all'estero", ha proseguito Merlo, per poi aggiungere: "Dal punto di vista delle politiche per gli italiani all'estero il movimento che rappresento è totalmente identificato con il pensiero di Mirko Tremaglia". "Per me è un onore, un orgoglio, una emozione profonda essere qui, grazie per questo. Mi fa piacere – ha sottolineato - che ci siano quasi tutti i consiglieri Cgie al di là della questione ideologica. Mi spiace, invece, non avere visto qui nessuno degli eletti all'estero di centrosinistra, ma va bene, li perdoniamo", ha concluso il sottosegretario. (Com)