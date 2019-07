Universiadi: Fico, da Napoli meravigliosa festa di sport, no polemiche, istuituzioni siano unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta per tutti, secondo la terza carica dello Stato di "un'occasione preziosa, ed è per questo - spiega - che è fondamentale che le istituzioni siano tutte unite e compatte. Non è il momento per le polemiche, ma di dare spazio alle gare, ai giovani che si sfideranno in 18 discipline diverse, a un territorio che si appresta a vivere un bel momento di incontro e condivisione". Fico quindi conclude: "Per questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per la riuscita della manifestazione. Ci vediamo domani al San Paolo". (Rin)