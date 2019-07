Egitto: parlamento approva nuova legge su creazione sindacati

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto, il parlamento monocamerale, ha approvato oggi in via definitiva una legge che dovrebbe facilitare la creazione dei sindacati, eliminando alcune delle restrizioni della normativa precedente. Lo riferiscono i media locali. Gli emendamenti approvati annullano le disposizioni che limitavano la libertà di costituire un sindacato. La nuova legge riduce da 150 a 50 i dipendenti necessari per creare una commissione del sindacato, diminuendo da 15 a dieci il numero delle sottocommissioni necessarie per formare una federazione. Il disegno di legge entrerà in vigore dopo che verrà riferito al presidente, Abdel Fatah al Sisi, e successivamente ratificato. (Cae)