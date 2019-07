Giustizia: Mulè (FI), maggioranza sotto in Aula Camera su nostro emendamento, rinsavimento per manettari?

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, dichiara in una nota che "poco fa alla Camera dei deputati ha vinto la civiltà, il buon senso, la giustizia. Su un emendamento di Forza Italia alla legge sull'ingiusta detenzione, la maggioranza è andata sotto in Aula. Che ci siano sprazzi di rinsavimento nella maggioranza manettara? A sperare non si fa mai peccato. Noi continuiamo a lavorare", conclude il parlamentare, "nel solco di una coerenza che non conoscerà mai opportunismi".(Com)