Sanità Lazio: Simeone (FI), pronto soccorso del Gorretti al collasso, Zingaretti vada a Latina

- "Alle ore 12.05 di questa mattina il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina contava 100 pazienti, di cui 28 in attesa, 38 in trattamento e 30 in attesa di ricovero o trasferimento. La struttura d'emergenza è risultata la quarta per accessi, dietro di poche unità rispetto al policlinico Gemelli, al policlinico Umberto I e a Tor Vergata. Per numero di pazienti in attesa Latina addirittura si è collocata al primo posto nella regione. E non si tratta di una giornata particolare, dal momento che già ieri, sempre al Goretti si era arrivati a 105 accessi". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Sono anni che Zingaretti parla di uscite dal tunnel del commissariamento, - aggiunge Simeone - assicura migliaia di assunzioni, l'apertura della stagione dei concorsi, risorse a pioggia per migliorare le strutture sanitarie e crearne di nuove. Anni che parla di eccellenze e traguardi raggiunti. Peccato che, come al solito, siamo lontanissimi dalla realtà. Invitiamo Zingaretti, impegnato nel suo tour politico in tutta Italia da segretario del Pd, a fare un salto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina che data la situazione evidentemente preferisce evitare. Dinanzi a situazioni come quella di questi giorni - sottolinea ancora il consigliere - vale la pena ribadire anche l'importanza strategica dei punti di primo intervento. Occorre rimodulare la programmazione dell'assistenza sanitaria territoriale garantendo ai pazienti servizi efficaci ed efficienti colmando le lacune accumulate in questi anni e potenziando le strutture territoriali che rappresentano, come nel caso dei punti di primo intervento, la cerniera indispensabile tra l'ospedale e la gestione della emergenza", conclude Simeone.(Com)