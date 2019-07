Milano: presentato alla fondazione Ambrosianeum rapporto sulla città 2019

- Trenta voci distinte l’una dall’altra raccontano Milano, cercando di rispondere alle domande sul futuro della città, sulla direzione da imprimere al cambiamento e sul coinvolgimento ampio di tutti gli attori. In sostanza sull’anima della metropoli, quella che dà il titolo all’edizione 2019 del rapporto sulla città della fondazione culturale Ambrosianeum, presentato questa mattina alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. È stata proprio la sua celebre esortazione “Siamo autorizzati a pensare” a imprimere una svolta al tradizionale “Rapporto sulla città”, che da reference book su un aspetto di particolare interesse si è trasformato quest’anno in promotore di un concreto processo di cambiamento. Alle trenta personalità coinvolte, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e numerosi assessori della sua giunta, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il rettore della Cattolica Franco Anelli e quello della Bocconi Gianmario Verona, è stato chiesto di interrogarsi sull’idea stessa di città e sulle politiche e i processi d’innovazione sociale e istituzionale che servono per realizzarla. “I contributi raccolti nel Rapporto descrivono una pluralità e complessità di principi vitali, di fattori che tengono viva la città”, ha detto l’Arcivescovo Delpini in occasione della presentazione, osservando che la metafora scelta è “arrischiata”, proprio perché il termine “anima” è usato al singolare”, mentre “i contributi del rapporto descrivono molti aspetti valoriali che animano la città”. (segue) (Rem)