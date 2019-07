Milano: presentato alla fondazione Ambrosianeum rapporto sulla città 2019 (2)

- “Per non rinunciare alla suggestione di questa metafora – ha concluso l’Arcivescovo - occorre dire che l’anima andrebbe intesa in forma responsoriale, come attitudine a rispondere. La nostra anima è la risposta a una vocazione, è l’attitudine a camminare verso il futuro, un futuro che desideriamo insieme. Perché la domanda cui dobbiamo rispondere non è soltanto ‘Com’è Milano?’, ma ‘Dove stiamo andando e perché?’”. Attenzione però a non commettere l’errore di pensare che la città sia sola in questo cammino. “Milano - ha osservato il presidente di Ambrosianeum, Marco Garzonio - non è una riserva indiana dove si sono asserragliati gli ultimi dei Mohicani. Di questo, la città stessa deve avere coscienza per prima, evitando di porsi sulla difensiva. E questo dev’essere capito anche da chi la sta assediando come se fosse un fortino da conquistare, per piantarci il vessillo di Alberto da Giussano o di chiunque altro”. (segue) (Rem)