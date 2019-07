Milano: presentato alla fondazione Ambrosianeum rapporto sulla città 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose le critiche non troppo velate che Garzonio ha rivolto nell’occasione alla maggioranza di governo: “Avere un’anima significa ‘pensare’, quindi far funzionare la propria testa affidandosi alle idee, non ai like. Tra anime si costruiscono ponti: quando si comincia a fantasticare di muri e di fili spinati significa che qualcuno ritiene di avere un’anima più bella, superiore, e che altri meno umani di noi vadano tenuti lontani, magari in mezzo al Mediterraneo fino a Natale”, ha detto il presidente di fondazione Ambrosianeum, che ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di prendersi “cura dell’anima della metropoli, altrimenti - ha ammonito - rischiamo di cadere preda di infezioni psichiche collettive che diffondono il virus della diffidenza, della sopraffazione, del’aggressività verbale, della voglia di essere comandati”. (segue) (Rem)