Milano: presentato alla fondazione Ambrosianeum rapporto sulla città 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non dobbiamo curare il contagio, ma contagiare la cura”, ha suggerito l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno, intervenuto alla presentazione del Rapporto in rappresentanza del sindaco. “Se noi immaginiamo che dobbiamo passare a questa idea - ha proseguito Del Corno - attiviamo un principio di assunzione di responsabilità in tutta la cittadinanza. Ed è quello che sta accadendo a Milano”. Proprio il desiderio di partecipazione è uno degli elementi che emergono più forti dai contributi che compongono il “Rapporto sulla città 2019”. “E se Milano - ha osservato la curatrice del volume, Rosangela Lodigiani - emerge sempre più come metropoli plurale e cosmopolita per composizione e vocazione, resta pur sempre il rischio di una metropoli che corre a due velocità e che smarrisce lungo il cammino il principio unificatore, la sua anima”. Per questo - ha esortato la professoressa - “occorre rimettere al centro la logica della condivisione e costruire alleanze per il bene comune”. Un obiettivo perseguito anche dalla pubblicazione presentata oggi. “Al di là dei tanti contenuti, penso che questo Rapporto, e il movimento che anche da qui può avviarsi, sia il segno di ‘una stagione nuova’”, ha concluso Lodigiani. (Rem)