Rifiuti Roma: Patanè (Pd), da cda Ama imbarazzanti tesi complottiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi un membro del nuovo Cda Ama, evidentemente in piena sintonia con la sindaca, si lascia andare a imbarazzanti tesi complottiste in commissione Trasparenza evocando, tra le altre cose, il solito complotto ai danni di Roma. Se questo rappresenta il nuovo corso di Ama, allora la situazione è davvero drammatica". Così in una nota Eugenio Patanè, consigliere del Partito democratico del Lazio e componente della commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana. "Un consigliere di amministrazione di una grande partecipata come Ama - aggiunge Patanè - non può lanciare accuse gravissime in maniera tanto generica e vaga: se sa qualcosa parli con prove alla mano o le porti direttamente in Procura, altrimenti si limiti a lavorare per rendere efficiente l'azienda e cercare di fare uscire la città dall'emergenza. Ma la parte più preoccupante delle dichiarazioni dello stesso consigliere d'amministrazione è proprio in riferimento all'emergenza che, a suo dire, si protrarrà fino a Natale. Questo la Raggi lo sa o come al solito fa finta di non sentire, né vedere? C'è urgente bisogno di fare chiarezza e affrontare la situazione perché la Capitale d'Italia e i cittadini romani – conclude Patanè - non possono permettersi che questo stato di cose, ai limiti dell'emergenza sanitaria, vada avanti addirittura per altri 5 mesi". (Com)