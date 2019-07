Migranti: Candiani (Lega), per false Onlus la pacchia è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani, della Lega, commenta in una nota i risultati dell'operazione "fake Onlus" tenutasi nel lodigiano ed afferma che "Onlus e cooperative non sono tutte così, certo, ma intanto queste ci sono. È indubbio - prosegue - come diciamo da sempre e come si era già visto con le indagini su Roma Capitale, che l'immigrazione volutamente non gestita e i fiumi di denaro che le scelte sbagliate dei precedenti governi del Partito democratico hanno riversato in questo settore, sono stati le basi per un vero e proprio business, una El Dorado per i soggetti che tramite false Onlus e coop di comodo svolgevano, e svolgono, attività criminali. Anche per loro la pacchia è finita", conclude l'esponente dell'esecutivo, "adesso è ora di pagare il conto". (Com)