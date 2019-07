Roma: Figliomeni (Fd’I), su centri anziani accolti nostri suggerimenti per condivisione percorso con utenza

- "Questa mattina durante la seduta della commissione politiche sociali, si è affrontata la questione del regolamento dei centri sociali anziani Csa, tema da noi molto indagato anche attraverso diversi atti e note. Da anni seguiamo da vicino le problematiche dei centri anziani per cercare di contrastare le condizioni di isolamento ed emarginazione, soprattutto nella terza età, che nei centri anziani trovano il proprio spirito di aggregazione". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Da parte degli esponenti del M5s si è parlato tra l’altro di due ruoli distinti che vanno ricoperti, - aggiunge Figliomeni - ovvero quello per il Csa e quello per l’Aps, ovvero associazioni di promozione sociale, aspetti che creerebbero soltanto caos, ma in realtà non si è parlato di aspetti importanti come quello delle erogazione delle risorse, delle procedure previste dal regolamento che andrebbero semplificate e la manutenzione delle strutture che necessitano di interventi immediati. Abbiamo anche stigmatizzato il mancato invito dei rappresentanti degli uffici comunali competenti, che avrebbero potuto dare ulteriori risposte rimaste inevase, e siamo rimasti molto meravigliati della mancanza del parere scritto da parte dell’avvocatura, con relativa assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, in merito anche all’iscrizione anagrafica innalzata a 60/65 anni, e nutriamo dubbi sul fatto che le domande siano state poste correttamente. Ci troviamo di fronte al consueto pressappochismo del M5s, che - conclude - anche su un tema così delicato non è in grado di affrontare i problemi concreti".