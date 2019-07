Tunisia: falsa notizia morte Essebsi, “8 persone accusate di alto tradimento”

- Otto personalità tunisine saranno incriminate in Tunisia per “alto tradimento” e “attentato alla sicurezza dello Stato” per aver diffuso la falsa notizia della morte del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. Si tratta del risultato delle prime indagini sulle notizie incontrollate diffuse sui media tunisini e internazionali il 27 giugno scorso, poche ore dopo il malore che ha colpito il 92enne capo dello Stato. L’inchiesta ha fatto emergere il coinvolgimento di 120 pagine Facebook che, secondo quanto riportano i media locali, farebbero riferimento a otto personaggi famosi di cui non viene rivelata l’identità. Le indagini, inoltre, si concentrerebbero anche su “personalità straniere e uomini d’affari” che avrebbero contribuito alla diffusione di notizie false. (Tut)