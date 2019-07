Roma: Raggi, su delocalizzazione ambulanti pronti al confronto ma non si fanno passi indietro (2)

- "Amministrare significa fare delle scelte e assumersi delle responsabilità", ha continuato Virginia Raggi. "Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. E interverremo laddove chi ha la competenza non dovesse farlo: solo per fare un altro esempio, nel Municipio I c’è un problema di mancato controllo dei dehors e dei tavolini all’aperto dei locali commerciali. Anche in questo caso invito la presidente Alfonsi a intervenire, perché altrimenti dovremo farlo noi. Intanto togliamo le bancarelle dai marciapiedi per restituire ai cittadini strade sicure e vivibili dove passeggiare", ha concluso nel post. (Rer)