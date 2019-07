Emilia-Romagna: Costi su crisi La Perla, prosegue confronto ma azienda ritiri licenziamenti (2)

- “Il piano industriale lo vogliamo vedere nei dettagli, su questo occorre chiarezza sui contenuti, sul percorso e le risorse per le scelte strategiche”, ha aggiunto l’assessore Costi. “Noi abbiamo chiesto alla proprietà chiaramente di ritirare la procedura di licenziamento: riteniamo che avrebbe dovuto accettarlo, ma non lo hanno fatto – ha proseguito - Comunque continueremo il confronto con la società e a lavorare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori perché l'unico obiettivo che abbiamo è quello che la Perla possa continuare a crescere e non si perda un posto di lavoro”. “L’obiettivo è scongiurare un grave danno economico e di immagine per la manifattura e la Fashion Valley emiliano romagnolo e più in generale per il made in Italy", ha concluso Costi. (Ren)