Difesa: Airbus e Ooccar siglano nuovo contratto di supporto globale per l'A400M

- Airbus ha siglato il nuovo contratto di supporto globale A400M (Global Support Step 2) con l'Occar, l'organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamenti, che gestisce il programma multinazionale per conto delle sette nazioni clienti di lancio: Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Turchia, Belgio e Lussemburgo. Come riferisce un comunicato stampa, si tratta del primo contratto di supporto che coinvolge tutti i paesi partecipanti al programma A400M e sostituisce il precedente accordo Global Support Step 1 siglato nel 2016 da Francia, Spagna e Regno Unito. (segue) (Com)