Difesa: Airbus e Ooccar siglano nuovo contratto di supporto globale per l'A400M (2)

- Questo contratto prevede la fornitura di un insieme di servizi comuni che utilizzano risorse condivise e offre una gamma completa di servizi su misura per soddisfare le esigenze dei clienti dell'A400M, dal supporto a terra all'aeronavigabilità, dalla manutenzione al supporto materiale. Incentrato sulle prestazioni, questo contratto stabilisce un nuovo tipo di partnership, basato sulla compartecipazione e la condivisione, in cui il settore e i suoi operatori hanno l'opportunità di esplorare nuove forme di collaborazione, concetti e servizi. La struttura modulare dei servizi consente di offrire soluzioni su misura in risposta a specifiche esigenze operative. (segue) (Com)