Lombardia: designati i 9 componenti di Orac, l'organismo anticorruzione regionale

- La Giunta regionale della Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha designato i sette componenti dell’organismo regionale anti corruzione (Orac), che la legge prevede debbano essere indicati dall'esecutivo di Palazzo Lombardia. Si tratta di Giovanni Canzio (presidente), Mario Forchetti, Umberto Fantigrossi, Maurizio Bortoletti, Arturo Soprano, Alessandro Bernasconi e Attilio Iodice. A loro si aggiungono, in base alla legge, i due componenti espressione delle minoranze consiliari, Stefano Bignamini e Marcelli Crivellini, indicati attraverso una comunicazione del presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. L'organismo regionale anti corruzione, costituito da 9 membri, è stato istituito lo scorso 18 settembre, con una legge del Consiglio regionale, sostituendo e riunendo le competenze di Arac, del comitato controlli e del comitato per la legalità e la trasparenza. Ha il compito di vigilare sulla trasparenza e la regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti, di valutare e rafforzare l'efficacia del sistema dei controlli interni oltre che supportare nell'attuazione e nell'aggiornamento dei piani di prevenzione. "Rispetto ai precedenti organismi - spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana - l'Orac avrà funzioni aggiuntive, come l'indirizzo e il coordinamento del sistema dei controlli interno degli enti del sistema regionale, oltre al monitoraggio delle procedure di acquisto delle aziende sanitarie, in stretto raccordo con l'agenzia di controllo del servizio socio-sanitario". "Un organismo - prosegue Fontana - che, come ho già avuto modo di dire al momento della sua nascita, è patrimonio di tutta la Lombardia e ha la finalità di dotare le nostre istituzioni di uno strumento idoneo al contrasto della corruzione". (segue) (com)