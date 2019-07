Energia: russa Novatek potrebbe aiutare Gazprom in caso di stop transito gas attraverso Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore russo indipendente di gas Novatek è pronto ad aiutare Gazprom ad adempiere ai contratti con i consumatori europei in caso di interruzione del transito attraverso l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente di Novatek, Leonid Mikhelson. Il primo gennaio 2020 scade il contratto di transito con l'Ucraina e, sinora, non c'è chiarezza sulle nuove condizioni di fornitura dei clienti europei. "Se ci dovesse essere un appello da parte di Gazprom, lo prenderemmo in considerazione. Per il paese è di fondamentale importanza non interrompere i contratti che sono stati firmati da Gazprom con il consumatore europeo", ha dichiarato Mikhelson, secondo quanto riferito dall'agenzia "Interfax".(Rum)