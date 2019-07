Fiumicino: Petrillo, venerdì a villa Guglielmi riunione operativa per Baskin e Disability pride

- "Invito a partecipare alla riunione operativa "Baskin e Disability Pride, opportunità di integrazione nella disabilità" che si terrà venerdì 5 luglio alle 18 nella sala conferenze di Villa Guglielmi". Lo dichiara il consigliere comunale di Fiumicino Angelo Petrillo. "Si tratta di una riunione aperta tra operatori del settore, associazioni, utenti e cittadini per promuovere due importanti iniziative sulla disabilità e le pari opportunità. Presenteremo – spiega - il progetto sportivo e raccoglieremo le iscrizioni per il Baskin, il basket integrato che permette a normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da maschi che da femmine). Un progetto sportivo che prevede la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali per costruire un vero e proprio laboratorio di società. Sul tema interverranno Enzo Macchini, responsabile Baskin Fiumicino, e Antonio Ferraro responsabile del comitato Baskin nazionale. (segue) (Com)