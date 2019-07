Fiumicino: Petrillo, venerdì a villa Guglielmi riunione operativa per Baskin e Disability pride (2)

- Si parlerà anche di Community Music Therapy con Edoardo Morello, musico terapista. Con l'espressione Community Music Therapy si intende una evoluzione della pratica musicoterapica, intesa non più soltanto come intervento terapeutico rivolto al singolo individuo, ma come una musicoterapia "di comunità" o "comunitaria" dal momento che s'impegna a condurre gli individui, attraverso un far musica insieme, ad una condivisione e ad uno stato di reciproca appartenenza sociale. "Infine – conclude Petrillo – affronteremo il Disability Pride Italia, una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di abbattere le barriere culturali, architettoniche e sensoriali che complicano la vita a tutti e la rendono impossibile alle persone con disabilità insieme a Daniele Renda, Ambasciatore Disability Pride Italia". (Com)