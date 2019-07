Milano: con Polisocial Award il Politecnico promuove lo sport per l'inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano ha stanziato 570mila euro Polisocial Award, la competizione promossa dal programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano Polisocial. Il contest è finanziato con il 5 per mille dell'Ateneo e quest'anno verte sul tema "Sport e inclusione sociale". Il bando è dedicato a progetti di ricerca in cui lo sport sia occasione e strumento per migliorare la qualità della vita delle persone, in particolare di quelle che vivono in condizioni di fragilità e disuguaglianza. Alla luce della vittoria di Milano e Cortina per i Giochi Invernali 2026, è stato istituito anche il premio speciale e opzionale "Olimpiadi 2026 per la città e per i cittadini": 50mila euro per un progetto che declini il tema generale sul caso specifico delle Olimpiadi, come opportunità e sfida anche di carattere sociale. (segue) (Com)