Milano: con Polisocial Award il Politecnico promuove lo sport per l'inclusione sociale (2)

- Lo sport è stato scelto quest'anno come tema chiave della competizione per la sua forte valenza sociale: se la ricerca in campo tecnologico contribuisce infatti a fare dell'attività sportiva una potente leva per l'inclusione di soggetti fisicamente svantaggiati, lo sport è più in generale un terreno straordinario per contrastare fenomeni di disagio giovanile, favorire il dialogo tra culture e promuovere la riqualificazione sociale e ambientale dei quartieri, così come un tema fondamentale per la progettazione, il recupero e il ripensamento delle attrezzature e di intere parti di città. Destinatari del premio sono progetti promossi da professori e ricercatori del Politecnico di Milano che possono avvalersi della collaborazione anche di partner esterni come centri di ricerca, imprese, ONG, amministrazioni locali e associazioni che operano sul territorio. (Com)