Tav veneta: capigruppo Lega, governo mantenga promesse e sblocchi subito lavori

- I capigruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, e alla Camera Riccardo Molinari, dichiarano in una nota che "sul completamento dell'Alta velocità Brescia-Verona-Vicenza-Padova ci aspettiamo in tempi brevi l'avvio dei lavori, senza ulteriori tentennamenti: dopo mesi di annunci e promesse, anche da parte del ministro Toninelli sulla fattibilità dell'opera, e dopo l'analisi costi-benefici da parte del ministero delle Infrastrutture, a oggi dobbiamo però constatare come l'opera sia sparita dai radar. Se ci sono intoppi di altro genere - continuano i due parlamentari - vorremmo capire quali. Avevamo anche proposto, in sede di discussione in maggioranza sullo Sblocca cantieri, di inserire l'opera tra quelle sottoposte a un commissario straordinario, proprio per dare un'accelerata, proposta che non è stata accolta dal Mit. Il completamento dell'Av Brescia-Padova è indispensabile per rendere operativo, entro il 2030, il corridoio internazionale Ten T Reno-Alpi, un collegamento indispensabile", concludono Romeo e Molinari, "per il traffico delle merci sulla dorsale Est-ovest del Paese e per migliaia di pendolari".(Com)