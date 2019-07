Siria: Turchia invia rinforzi nel governatorato di Hama

- Le forze armate turche hanno incrementato la propria presenza nella campagna settentrionale del governatorato di Hama, nel nord-ovest della Siria, dove negli scorsi giorni si sono verificati intensi scambi a fuoco con le forze governative. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar” citando fonti dell’opposizione. In particolare, un lungo convoglio militare turco sarebbe entrato in territorio siriano attraverso il valico di Bab al Hawa per poi dirigersi verso Hama. Qui i mezzi delle forze di Ankara hanno preso posizione nell’area del punto di osservazione di Sheir Magher. Si tratta di un avamposto preso di mira dall’artiglieria dell’Esercito arabo siriano in almeno tre occasioni negli ultimi dieci giorni, con l’uccisione di un soldato turco e il ferimento di altri tre. La Turchia ha risposto agli attacchi colpendo un vicino posto di controllo delle forze governative e, sul fronte diplomatico, convocando l’attaché militare dell’ambasciata russa ad Ankara. Le autorità turche, infatti, chiedono che la Russia controlli le azioni dell’Esercito arabo siriano e impedisca alle forze di Damasco di condurre ulteriori attacchi contro obiettivi turchi.(Res)