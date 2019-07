Visegrad: portavoce Orban, il V4 sostiene von der Leyen come presidente Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del gruppo di Visegrad sostengono il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, come nuovo presidente della Commissione europea. Lo scrive esplicitamente Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese, Viktor Orban. "Con la loro unità, i paesi di Visegrad hanno nuovamente dimostrato la loro crescente forza e influenza nel determinare la direzione dell'Unione europea. Dopo aver sconfitto Weber, i primi ministri del V4 hanno fatto capitolare anche Timmermans. Mentre i negoziati continuano, abbiamo messo sul tavolo un pacchetto che sta conquistando consensi in un numero crescente di Stati membri. Il V4 sostiene il ministro della Difesa tedesca, Ursula von der Leyen, come nuovo presidente della Commissione europea", si legge sul suo profilo Twitter. (Vap)