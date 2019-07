Lombardia: da Regione 100mila euro per contrasto violenza donne

- Ammonta a centomila euro lo stanziamento deliberato dalla Giunta regionale lombarda destinato a finanziare percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. "Quello della violenza di genere è un fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupanti e questo provvedimento mira a sensibilizzare e formare nei giovani una cultura della non violenza e del rispetto per le donne", ha spiegato l'assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani. La finalità della delibera è l'approvazione dei criteri per la definizione di un avviso pubblico per sostenere l'inserimento, all'interno della didattica universitaria, delle tematiche relative alle pari opportunità, alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne. Destinatari della manovra sono le Università lombarde, statali e private. I soggetti beneficiari sono: studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale/specialistica, delle scuole di perfezionamento, dei master di primo e secondo livello, dei dottorati afferenti alle aree sanitaria o umanistico sociale ed operatori della comunicazione che nell'ambito dell'esercizio della loro futura o attuale professione entrano in contatto con le donne vittime di violenza o entrano in contatto in ambito scolastico ed extrascolastico con bambini/e, ragazzi/e (Com)