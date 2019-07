Usa: migranti, Hrw denuncia rischi per richiedenti asilo inviati in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma secondo cui i centroamericani richiedenti asilo negli Stati Uniti vengono mandati in Messico in attesa che la pratica venga evasa sta creando "gravi conseguenze" ai migranti. Lo scrive l'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) mettendo nel mirino, in un rapporto pubblicato oggi, il programma "Protocollo protezione migranti" (Mpp) varato dall'amministrazione Usa nel gennaio 2019. Uno strumento, rileva Hrw, che porta i richiedenti asilo in città messicane di confine considerate "poco attrezzate e pericolose", trovandosi ad affrontare ostacoli anche "insormontabili" nel loro percorso giuridico-legale. L'organizzazione ricorda che il processo di verifica dei requisiti per ottenere l'asilo può durare anche mesi e che, grazie all'accordo stretto a inizio giugno, fa sì che i migranti possano essere rinviati oltre la frontiera, non più in alcune città ma su tutta la linea di confine. (segue) (Mec)