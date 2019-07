Usa: migranti, Hrw denuncia rischi per richiedenti asilo inviati in Messico (2)

- I richiedenti asilo già portati in Messico attraverso l'Mpp hanno dovuto "affrontare situazioni estremamente precarie". Nei luoghi d'arrivo si sono dovuti misurare con "severe mancanze di spazi di ricovero" e le persone che "non potevano permettersi d pagare stanze d'albergo o residenze private hanno dovuto ripiegare su soluzione per strada, nelle chiese o in case abbandonante. La maggior parte dei richiedenti asilo centroamericani hanno una disponibilità di mezzi estremamente limitate a spesso non possono pagare per ricoveri, cibo, acqua, o altre necessità". Condizioni nelle quali alte sono le probabilità di verificarsi reati, compresi sequestri di persona, violenze sessuali e aggressioni", aggiunge Human Right Watch. (segue) (Mec)